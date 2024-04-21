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В Ишимском районе возвели 12 км насыпей перед приходом паводка

Тюменский губернатор Моор сообщил о возведении 12 км насыпей в Ишимском районе

Губернатор Тюменской области Александр Моор заявил, что в Ишимском районе к приходу паводка возвели 12 км дополнительных насыпей. Сообщение было опубликовано чиновником в Telegram-канале.

Вокруг населенных пунктов региона было построено 12 км насыпей в дополнение к 7 км уже существующих дамб.

Активные строительные работы ведутся в районе деревни Большой остров, где вода прорвала трубу. К работам привлечены около 150 человек.

Кроме того, по данным МЧС, возле деревни Макарова 46 человек участвуют в экстренном строительстве новой дамбы.

До этого правительство Тюменской области сообщило о превентивном отключении света в Ишиме.

Согласно информации энергорегулятора, в Ишимском районе уже полностью обесточены: поселок Детский дом N29, СНТ «Борки», «Синицинский Бор», включающий в себя Дом отдыха, Детский санаторий и Турбазу КХП, СНТ «Машиностроитель», «Швейник», «Заречье-2», «Коммунальщик» и «Надежда». Населенный пункт «Плодопитомник» обесточен частично.

Ранее сообщалось, что психологи помогают властям Ишима убеждать жителей эвакуироваться перед паводком.

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