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Пассажир московского метро разбил турникет, не желая платить за проезд, и попал на видео

В Москве пассажир метро разбил турникет, не желая платить за проезд

В Москве 22-летний пассажир метро разбил турникет, не желая оплачивать проезд в подземке. Об этом сообщает столичная прокуратура.

По информации ведомства, инцидент произошел на станции метро «Калужская». Молодой человек попытался попасть в подземку бесплатно, однако у турникета его встретили закрытые створки. Тогда юноша умышленно разбил одну из них и побежал дальше.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье о вандализме. Отмечается, что виновный будет обязан в полном объеме возместить ущерб за порчу имущества на общественном транспорте.

До этого в засмотревшийся в телефон 10-летний мальчик упал под поезд в метро. Чтобы спастись от приближающегося поезда, ребенок в последний момент смог нырнуть в специальный туннель рядом с рельсами. В результате несовершеннолетний не пострадал.

Ранее москвичи ответили, что они хотели бы видеть в вагонах метро в будущем.

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