«Села в воде по крышу»: жители Оренбурга рассказали о последствиях паводка

Жительница Оренбурга Юлия рассказала «Газете.Ru», что местным жителям предстоит очень много работы, чтобы устранить последствия паводков. По словам девушки, вода из города уходит в село Илек, поэтому многие волонтеры уезжают туда, чтобы продолжать помогать.

«Река Урал снижается, но все дома еще затоплены, возможности вернуться в них нет. Работы у людей очень много будет, потому что придется вскрывать полы, проводку. Все просушивать, дезинфицировать. Очень много животных погибло, поэтому сейчас советуют делать прививку от гепатита А. Вода уходит в сторону Илека, многие, кто спасал животных здесь, теперь уезжают в ту сторону, потому что там деревни, очень много скота. Вода остановилась у последнего дома к нам (проезд Коммунаров. — «Газета.Ru») и через двор ушла на соседнюю улицу, во дворы, нам повезло. Но по итогу все равно было затоплено несколько улиц. Сейчас вода там уходит, мост открыли. Но ближайшие СНТ еще по крышу, так же, как и элитные поселки», — сказала она.

Еще один житель Оренбурга Максим в беседе с «Газетой.Ru» добавил, что в некоторых районах города 19 апреля отключили воду, поскольку затопило подстанцию. Он уточнил, что ему пришлось уехать из съемной квартиры в другое жилье, так как в его доме не было воды и света.

«Мне пришлось переехать с одной съемной квартиры на другую из-за отсутствия воды и света. Хозяин нашел жилье. ЖК не затоплен, рядом с ним много воды. Там сейчас службы работают, и близится к тому, что скоро заработает все, кроме горячей воды. Сегодня могу туда вернуться, но это еще не точно. Там все отключило, так как затопило подвалы. А в городе вчера отключили в центре и на востоке всю воду, так как затопило подстанцию. Дали только ночью или с утра. Весь пригород еще затоплен и соседние села. У большинства дачи потопили. Сам город уже более-менее, так как он-то в целом и не был затронут, но соседние коммуникации и села еще в воде по стекла или даже крышу. Магазины около моего района не попали под отключение. Пятилитровых бутылок питьевой воды мало. Ну как мало — их нет. По одному-двум литрам есть», — добавил он.

В ночь на 20 апреля стало известно, что уровень воды в реках Оренбургской области немного снизился — на показатель от одного до 17 сантиметров. В частности сообщалось, что уровень реки Урал снизился до 1017 сантиметров, за сутки от воды были освобождены 1117 жилых домов и 1651 приусадебный участок на территории 22 населенных пунктов.

При этом депутат Госдумы от региона Нина Останина заявляла «Газете.Ru», что ситуация в Оренбуржье не стабилизируется.

Ранее в Госдуме призвали вернуть деньги россиянам, построившим дамбу под Оренбургом.