Московская пенсионерка установила приложение мошенников и лишилась 16 млн рублей

В Москве 79-летняя пенсионерка установила приложение мошенников и лишилась 16 млн рублей. Об этом сообщает столичная прокуратура.

По информации ведомства, с пожилой женщиной связался злоумышленник, представившийся якобы представителем сотового оператора. Аферист сказал пенсионерке, что ей необходимо продлить договор на обслуживание ее абонентского номера.

Затем злоумышленник отправил пожилой москвичке ссылку на якобы мобильное приложение компании оператора связи и, введя пенсионерку в заблуждение, уговорил ее скачать программу на телефон. Когда оно установилось женщина обнаружила, что неизвестные стали запрашивать коды доступа к ее личному кабинету. С ее счета было осуществлено несколько переводов на общую сумму более 16,1 млн рублей.

До этого стало известно, что в Пермском крае 22-летний курьер мошенников, забравший у пенсионеров более 1,5 млн рублей, отправится в колонию на 6 лет. Злоумышленник соблюдал строгие меры конспирации и передвигался исключительно на такси, однако сотрудникам правоохранительных органов удалось его вычислить.

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