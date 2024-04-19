В Москве суд арестовал второго фигуранта дела о подрыве машины экс-офицера СБУ

Замоскворецкий суд Москвы принял решение заключить под стражу Ивана Паскаря, второго фигуранта дела о подрыве машины экс-офицера Службы безопасности Украины (СБУ) Василия Прозорова. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на пресс-службу суда.

«Судом избрана мера пресечения в виде содержания под стражей в отношении Ивана Паскаря», — рассказали в пресс-службе.

12 апреля во дворе многоэтажного жилого дома в районе Западное Дегунино на севере Москвы взорвался внедорожник Toyota Land Cruiser Prado. Автомобиль принадлежал Василию Прозорову — он в момент взрыва находился внутри, бомба сработала, когда он завел машину. Как сообщил его помощник, экс-офицер СБУ получил ранения ног и руки, но остался жив.

16 апреля стало известно, что ФСБ задержала подозреваемого в подрыве машины, им оказался 41-летний россиянин, завербованный СБУ. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее ФСБ показала трех людей, готовивших подрыв машины экс-сотрудника СБУ Прозорова.