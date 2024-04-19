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Пассажирам петербургского аэропорта Пулково рекомендуют выезжать в аэропорт заранее

ТАСС: в Пулково увеличено время обслуживания бортов

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Александр Гальперин/РИА Новости

Пассажирам петербургского аэропорта Пулково рекомендовано выезжать в аэропорт заранее из-за последствий сильной метели. Об этом сообщает ТАСС.

В пресс-службе управляющей компании Пулково «Воздушные ворота Северной столицы» подчеркнули, что для обеспечения безопасности полетов проводится противообледенительная обработка самолетов, а также попеременная очистка взлетно-посадочных полос и перронов от снега и наледи.

Там подчеркнули, что аэропорт продолжает работать в штатном режиме, время вылета из Пулково может незначительно сдвигаться. 

До этого главный синоптик Санкт-Петербурга Александр Колесов заявил, что снежный покров высотой до 8 см сформируется в городе к концу дня 19 апреля, в городе местами ожидается метель.

В ночь на субботу, 20 апреля, уменьшится интенсивность снега, но должно выпасть около 2-5 см осадков. Он подчеркнул, что высота снежного покрова в субботу утром должна быть «приличной», а на дорогах следует ожидать сложную обстановку.

Ранее россиян призвали готовиться к экстремальной жаре и засухам.

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