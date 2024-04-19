В Москве у здания снесло крышу

В Москве у здания на Первой улице Машиностроения снесло кровлю с крыши при усилении ветра. Об этом сообщает Telegram-канал «Москва 24».

«Листы приземлились на дорогу и, к счастью, никого не задели», — сказано в сообщении.

Отмечается, что на улице в настоящее время опасно находиться из-за ветра.

До этого научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд сообщил, что в Москве в ближайшее время ожидается неблагоприятная погода. Сегодня и завтра ветер достигнет 15-20 м/с, в выходные возможен мокрый снег. Синоптик предупредил, что ожидающийся в столице ветер считается опасным, поэтому вести себя нужно осторожно и лучше отказаться от выхода на улицу.

В «Фобосе» ранее предупредили о девятибалльном шторме в Москве и Центральной России. По прогнозу, порывы ветра достигнут 17-22 м/с, местами до 25 м/с, а утихнет стихия только к середине ночи субботы.

Ранее Московский зоопарк закрылся для посетителей из-за непогоды.