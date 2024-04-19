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Аэропорт Владикавказ временно закрыли

Аэропорт Владикавказ временно закрыли из-за плохих метеоусловий

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Depositphotos

Аэропорт Владикавказ закрыли на прилет и вылет из-за плохих метеорологических условий. Об этом сообщает Telegram-канал Mash Gor.

Другие подробности не приводятся.

19 апреля стало известно, что аэропорт Дубая в Объединенных Арабских Эмиратах на 48 часов ограничил количество принимаемых самолетов из-за обрушившихся на город сильных дождей. Отмечается, что все службы аэропорта прилагают необходимые усилия для оказания поддержки пассажирам, пострадавшим от задержки рейсов.

Рекордные дожди обрушились на Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) в ночь на 16 апреля. В Дубае за сутки (с вечера 16 апреля по вечер 17-го) выпало двухлетнее количество осадков — около 150 мм. Обычно в этом городе за весь апрель выпадает всего 3 мм дождя. Местные дороги не оборудованы дренажными системами, поэтому в течение дня они превратились в реки. Движение на дорогах было практически парализовано.

Ранее Росавиация сообщила о ситуации с полетами в Дубай.

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