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Отсидевшему 13 лет за чужое преступление пенсионеру предложили компенсацию в 6 млн руб.

Суд присудил Фатхулле Исхакову, отсидевшему 13 лет за чужое преступление, шесть миллионов рублей

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proural/YouTube

Самарский суд назначил Фатхулле Исхакову, отсидевшему 13 лет за покушение на убийство, которого не совершал, компенсацию в виде шести миллионов рублей. Об этом «Газете.Ru» сообщил юрист Виталий Буркин, представляющий интересы пенсионера.

«Мы просили 250 млн руб. Сумма, назначенная судом — издевательство, будем непременно обжаловать в Верховном суде. Очень сложно представить, что у этих людей в головах, мотивировки не было, только результат огласили», — заявил Буркин.

В 1959 году 22-летнего Исхакова осудили на 15 лет за покушение на убийство трех женщин, которое тот не совершал. Мужчина отбыл 13 лет и вышел по УДО. За это время не стало его жены, матери и отца. У мужчины остался только сын, который его почти не помнил — воспитывали ребенка бабушка и дедушка.

В мае 2023 года Верховный суд России отменил приговор и признал за пенсионером право на реабилитацию. 14 сентября 2023 года Ленинский райсуд Уфы частично удовлетворил иск о взыскании компенсации морального вреда с Министерства финансов России. Вместо 450 млн руб., которые просил Исхаков, ему назначили 31,6 млн руб. Стороны остались недовольны решением.

В апелляционной инстанции мужчина попросил 250 млн.руб. Суд снизил сумму до двух миллионов. Защитник пенсионера подал кассационную жалобу, которая рассматривалась с марта 2024.http://www.gazeta.ru/social/2024/04/18/18666530.shtml

Ранее сообщалось, что в Уфе 15-летний подросток почти два года провел в следственном изоляторе по незаконному обвинению в распространении наркотиков.

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