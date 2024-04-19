Баку и Ереван условились по согласованию проекта комиссий по делимитации границы

Азербайджан и Армения условились до 1 июля завершить согласование проекта положения о совместной деятельности комиссий по делимитации. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на правительство Азербайджана.

Отмечается, что комиссии Баку и Еревана по делимитации границы предварительно согласовали прохождение отдельных отрезков между четырьмя населенными пунктами.

Также служба вице-премьера Азербайджана сообщила, что Баку и Ереван договорились в процессе делимитации государственной границы основываться на Алма-Атинской декларации, подписанной в 1991 году.

До этого премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что отказ Еревана от делимитации границ с Азербайджаном чреват новой эскалацией вооруженного конфликта между странами. Также Пашинян заявлял, что Армения готова подписать мирное соглашение с Азербайджаном на основе трех принципов, уже согласованных между двумя странами. Он уточнил, что речь идет о взаимном признании территориальной целостности на основе положений Алматинской декларации 1991 года и осуществлении делимитации между республиками, а также разблокировании региональных инфраструктур на основе принципов уважения суверенитета и юрисдикции государств, взаимности и равенства.

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