СК потребовал ареста соучастника покушения на экс-офицера СБУ в Москве

Следственный комитет потребовал арестовать второго обвиняемого по делу о подрыве машины экс-сотрудника СБУ Василия Прозорова в Москве. Об этом сообщили «Газете.Ru» в суде.

В судебной инстанции рассказали о поступившем ходатайстве следствия об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей еще одного фигуранта.

До этого стало известно, что подозреваемому в подрыве машины экс-сотруднику СБУ в Москве грозит пожизненное заключение.

Накануне ФСБ задержала россиянина, совершившего в Москве подрыв автомобиля экс-сотрудника СБУ. Им оказался мужчина, завербованный Службой безопасности Украины. Также было опубликовано фото девушки, передавшей компоненты бомбы для подрыва авто Прозорова.

Подрыв был осуществлен 12 апреля, экс-сотрудник СБУ попал в больницу. Подробнее об этом – в материале «Газеты.Ru».

Ранее жителя Иркутской области заподозрили в работе на разведку Украины.