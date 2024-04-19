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СК потребовал ареста соучастника покушения на экс-офицера СБУ в Москве

СК попросил арестовать фигуранта дела о подрыве авто экс-офицера СБУ Прозорова

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Рамиль Ситдиков/РИА Новости

Следственный комитет потребовал арестовать второго обвиняемого по делу о подрыве машины экс-сотрудника СБУ Василия Прозорова в Москве. Об этом сообщили «Газете.Ru» в суде.

В судебной инстанции рассказали о поступившем ходатайстве следствия об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей еще одного фигуранта.

До этого стало известно, что подозреваемому в подрыве машины экс-сотруднику СБУ в Москве грозит пожизненное заключение.

Накануне ФСБ задержала россиянина, совершившего в Москве подрыв автомобиля экс-сотрудника СБУ. Им оказался мужчина, завербованный Службой безопасности Украины. Также было опубликовано фото девушки, передавшей компоненты бомбы для подрыва авто Прозорова.

Подрыв был осуществлен 12 апреля, экс-сотрудник СБУ попал в больницу. Подробнее об этом – в материале «Газеты.Ru».

Ранее жителя Иркутской области заподозрили в работе на разведку Украины.

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