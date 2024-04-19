Две женщины ранены в результате обстрела села под Белгородом

Две женщины пострадали при обстреле со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) села в Белгородской области. Об этом сообщил глава региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

«Под обстрел ВСУ попало село Ясные Зори Белгородского района», — сказал губернатор.

Он, ссылаясь на данные медицины катастроф, отметил, что в момент обстрела получили ранения две женщины. У одной местной жительницы резаная рана мягких тканей головы и осколочные ранения ноги. У второй пациентки врачи диагностировали ранение нижней конечности. Раненых доставили в областную клиническую больницу.

Также из-за обстрела в селе зафиксировали повреждения трех частных жилых домов. По словам губернатора, на месте происшествия работают оперативные службы, проводится подомовой обход территории.

В ночь на пятницу, 19 апреля, на подлете к Белгороду сбили 25 воздушных целей. По предварительным данным, пострадавших нет.

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