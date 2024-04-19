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Московский зоопарк временно закрыт для посетителей из-за непогоды

Московский зоопарк объявил о временном закрытии из-за похолодания и снега

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mos.ru

Московский зоопарк временно закрыт для посетителей из-за непогоды. Об этом сообщается в его Telegram-канале.

«Из-за погодных условий наш зоопарк временно закрывается для посетителей. Дальнейшее решение о работе учреждения будет приниматься исходя из погодных условий», — говорится в публикации.

Утром 19 апреля в Гидрометцентре сообщили, что на Москву надвигаются шторм, снег и резкое похолодание. Ожидается сильный ветер до 15-20 м/с, дождь, возможен мокрый снег. Ночью температура воздуха понизится до ноля градусов, но мороза не будет.

Новая неделя в столице начнется с потепления до 15 градусов, однако подобные колебания погоды, скорее всего, продлятся до конца весны.

Снег, ветер и похолодание ожидаются также в Петербурге. Синоптики ожидают в городе формирования снежного покрова высотой до 8 сантиметров.

Ранее эксперт рассказал, как минимизировать риски при непогоде.

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