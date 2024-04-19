В Хакасии с отколовшейся льдины спасли рыбаков

В Республике Хакасия три рыбака застряли на отколовшейся льдине на Красноярском водохранилище, мужчин спасли. Об этом сообщили в краевой службе спасения.

Инцидент произошел 19 апреля. Трое мужчин вышли на хрупкий лед, который не выдержал нагрузки и откололся. По данным сотрудников экстренных служб, рыбаков стало уносить в сторону Красноярского края. Они связались со спасателями, те оперативно прибыли на место на судне с воздушной подушкой и эвакуировали мужчин на берег. Никто не пострадал, в медицинской помощи рыбаки не нуждались.

До этого в Башкирии четырех рыбаков унесло на отколовшейся льдине по озеру Кандрыкуль. Пока на место ЧП добирались сотрудники регионального МЧС, мужчин отнесло на середину озера.

Ранее в Челябинской области два десятка рыбаков оказались отрезаны от суши, мужчины рыбачили на озере Куракли-Маян.