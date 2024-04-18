Кот попытался спастись от паводков в Дубае, держась за ручку автомобиля. ВИДЕО

Сотрудники правоохранительных органов Дубая спасли тонущего кота от наводнения, произошедшего в городе из-за прошедших накануне сильных дождей. Об этом сообщает The Daily Mail.

На ролике, снятом полицейскими, видно, как мокрый черно-белый кот держится за ручку автомобиля, который омывают паводковые воды.

Сотрудники правоохранительных органов, проплывающие мимо на лодке, приблизились к животному, чтобы спасти. Когда мужчина попытался взять животное, оно издало недовольное мяуканье, попыталось удержаться за ручку автомобиля, но быстро сдалось и оказалось в лодке.

Издание утверждает, что ролик со спасением тонущего кота стал вирусным в интернете.

До этого главный операционный директор международного аэропорта Дубая Маджед аль-Джокер заявил, что воздушная гавань, которая пострадала от рекордных для ОАЭ проливных дождей, вернется к полноценной работе в течение 24 часов.

Рекордные дожди обрушились на ОАЭ в ночь на 16 апреля. В Дубае за сутки (с вечера 16 апреля по вечер 17-го) выпало двухлетнее количество осадков, около 150 мм. Обычно в городе за весь апрель выпадает всего 3 мм дождя. Местные дороги не оборудованы дренажными системами, поэтому в течение дня они превратились в реки. Движение на дорогах было практически парализовано. Затопило станции метро, служба такси практически не работала, многие жители добирались домой пешком по колено в воде.

Ранее сообщалось, что отчаявшиеся улететь из ОАЭ россияне покидают аэропорт Дубая.