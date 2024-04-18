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Пророссийские чиновники Купянска заявили о попытках вербовки со стороны СБУ

РИА: СБУ пытается вербовать сотрудников пророссийской администрации Купянска

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Таисия Лисковец/РИА Новости

Служба безопасности Украины (СБУ) пытается завербовать представителей подконтрольной России администрации Купянского района, заявил глава пророссийской администрации Харьковской области Виталий Ганчев. Его цитирует РИА Новости.

«Получали и угрозы, пытались некоторых вербовать, люди приходили, говорили о том, что через родственников на них пытаются выходить, призывают вернуться в Харьков», — рассказал Ганчев.

По его словам, пророссийские чиновники обещают вернуться, когда регион покинут Вооруженные силы Украины (ВСУ), чтобы восстановить жизнь в своем городе. Ганчев добавил, что украинским спецслужбам не удается запугать людей, поскольку в администрации остались только «достаточно стойкие».

12 апреля во дворе многоэтажного жилого дома в районе Западное Дегунино на севере Москвы взорвался внедорожник Toyota Land Cruiser Prado. Автомобиль принадлежал бывшему сотруднику СБ Украины Василию Прозорову — он в момент взрыва находился внутри, бомба сработала, когда он завел машину. Как сообщил его помощник, экс-офицер СБУ получил ранения ног и руки, но остался жив.

16 апреля стало известно, что ФСБ задержала подозреваемого в подрыве машины, им оказался 41-летний россиянин, завербованный СБУ. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее ВС РФ сорвали ротацию ВСУ на Купянском направлении.

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