Стало известно, смогут ли москвичи увидеть звездопад Лириды в ночь на 22 апреля

Москвичи могут не увидеть метеорный поток Лириды, который ожидается в ночь на 22 апреля, из-за луны и облачной погоды. Об этом «Москве 24» рассказала научный директор Московского планетария Фаина Рублева.

Она напомнила, что луна в этот день будет стремиться к полнолунию. При этом если небо ночью будет ясным, эксперт рекомендует попробовать понаблюдать за явлением за городом. По словам эксперта, смотреть на звездопад можно невооруженным глазом.

«С 22:30 до наступления рассвета нужно смотреть на восточный горизонт, откуда восходит Солнце. Очень хороший ориентир — ярчайшая звезда Северного небесного полушария Вега. Смотреть нужно немного правее и ниже нее. Наблюдать следует боковым зрением. Тогда наш глаз лучше всего фиксирует яркие вспышки. <...> Вдруг вам повезет, и хотя бы одну-две вспышки вы сможете зафиксировать и полюбоваться», — сказала Рублева.

16 апреля в Минобрнауки России «Газете.Ru» рассказали, что в Институте астрономии РАН (ИНАСАН) впервые доказали, что массы красных гигантов могут быть определены на основе наблюдательных данных о вековом изменении периода звездных пульсаций. Таким образом удалось определить вес красного гиганта R Hydrae, который равняется 4.5 массам Солнца.

Ранее астроном назвал факторы, тормозящие развитие российской космонавтики.