В Индонезии произошло мощное извержение вулкана Руанг

Произошло извержение вулкана Руанг в Индонезии. Об этом пишет The New York Times со ссылкой на местные власти и СМИ.

Гора выбросила огненную лаву и пепел на километры в ночное небо. В результате природного катаклизма началась эвакуация сотен людей в провинции Северный Сулавеси.

Извержение вулкана произошло во вторник, 16 апреля, около 19:19 по местному времени. По информации властей, более 800 человек в близлежащих деревнях были вынуждены покинуть свои дома из-за извержения, многие из них воспользовались паромами и нашли убежище в церквях и общественных центрах.

Сообщается, что люди, покинувшие дома, нуждаются во множестве вещей: коврики, одеяла, моющие средства и палатки. В стране открываются новые приюты для людей, спасающихся от извержения.

Индонезия — крупнейшее в мире государство-архипелаг, которое простирается по так называемому «Огненному кольцу», где тектонические плиты сталкиваются под поверхностью Тихого океана и порождают землетрясения и извержения вулканов.

Гора Руанг — это стратовулкан или конический вулкан, который на протяжении многих лет формировался из слоев лавы в результате взрывных извержений, фрагментов горных пород, пепла и других веществ.

До этого вулкан Этна на Сицилии выбросил дымовые кольца.

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