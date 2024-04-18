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Исчезнувший немецкий миллиардер может тайно проживать в Москве

RTL: пропавший немецкий миллиардер Хауб может тайно проживать в Москве

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Михаил Воскресенский/РИА Новости

Немецкий миллиардер Карл-Эриван Хауб, исчезнувший в 2018 году, может тайно проживать в Москве. Об этом сообщает телеканал RTL.

Хауб возглавлял холдинг Tengelmann Group (в него входит сеть строительных магазинов OBI) и являлся одним из богатейших людей Германии. В апреле 2018 года миллиардер исчез на горнолыжном курорте в Альпах на швейцарско-итальянской границе. Несмотря на масштабную поисково-спасательную операцию, обнаружить его не удалось. Спустя три года суд официально признал Хауба ушедшим из жизни. Семейный бизнес возглавил его брат.

Однако в прошлом году назад журнал Stern опубликовал снимки якобы живого миллиардера. Фотографии были сделаны с помощью системы распознавания лиц в феврале 2021 года в Москве.

Журналисты телеканала RTL выдвинули версию, что Хауб шесть лет назад тайно уехал в Москву, где живет со своей любовницей Вероника Ермиловой, которая младше него на 20 лет. Ермилова работает в петербургской компании, организующей туры для лыжников и альпинистов, и якобы имеет связи со спецслужбами.

По факту журналистского расследования RTL прокуратура Кёльна начала официальную проверку. Если выяснится, что Хауб на самом деле жив и скрывается в России, его брат может быть обвинен в лжесвидетельстве.

До этого Forbes назвал имя самого богатого человека в мире.

Ранее сообщалось, что в Альпах пропал немецкий миллиардер.

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