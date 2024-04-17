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Информагентство IslamNews указало на правовые причины сноса двух мечетей в Подмосковье

IslamNews: волна недовольства по поводу сноса мечетей раздувается искусственно

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Павел Бедняков/РИА Новости

Раздуть межконфессиональную проблему для подрыва национального единства страны из-за демонтажа двух незаконно построенных в Подмосковье и Новой Москве мечетей не получится, считает автор информационного агентства IslamNews Марат Расулов.

Историю со сносом незаконно возведенных мусульманских молельных домов автор называет малоприятной, однако констатирует, что волна недовольства по этому поводу искусственно разжигается людьми, называющими себя защитники ислама, из-за рубежа.

По мнению Расулова, важно рассмотреть эту проблему не с конфессиональной, а с правовой точки зрения, поскольку оба демонтированных здания на протяжении нескольких лет выполняли функцию неформальных мечетей.

Он уточнил, что и в том, и в другом эпизоде решение о сносе принималось в судебном порядке. Стороны участвовали в прениях, каждая имела равные возможности приводить свои доводы и аргументы.

«Власти резонно указывали на нарушение российского законодательства — здания возведены без соответствующих разрешений и использовались нецелевым образом в качестве религиозных объектов, зачастую в ущерб местным жителям», — добавил автор.

В материале подчеркивается, что судьбу зданий решили, исходя из принципа законности, а не конфессиональности.

«Об этом говорит и то, что наряду с мусульманскими объектами в Подмосковье демонтировали незаконно построенный православный храм», — говорится в статье.

Мусульманские общины апеллировали к проблеме нехватки мест для совершения коллективных намазов в Москве и ее окрестностях, отметил автор.

При этом он указал, что тема обеспечения мусульман молитвенными помещениями находится «на карандаше» у руководства страны. В качестве примера Расулов назвал межрелигиозный духовно-просветительский центр, который планируют создать в подмосковной Коммунарке. Одной из его составляющих станет мечеть. Еще один религиозный центр появится рядом с Косинским шоссе.

«Вопрос реализации конституционных прав мусульман на удовлетворение духовных потребностей не оставлен без внимания. Его решением занимаются. Но делают это исключительно в политико-правовом поле и с учетом интересов всех заинтересованных сторон», — заключил автор.

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