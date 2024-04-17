Анестезиолог вводил пациентам наркотики в капельницы, чтобы отомстить коллегам

В штате Техас анестезиолог медицинского центра признан виновным в намеренном отравлении пациентов. Об этом сообщает Fox News.

Американскому анестезиологу Рейнальдо Ортису предъявлено обвинение в умышленном отравлении 12 пациентов двух больниц. Как удалось установить следствию с 2022 года медик подменял капельницы прооперированных пациентов и вводил людям наркотические вещества, после которых у больных повышался пульс и давление, многим потребовалась экстренная помощь.

Федеральные прокуроры заявили, что свои действия врач совершал, чтобы отомстить руководству больниц и коллегам за судебные расследования в его отношении. Медика удалось поймать, когда его действия попали на записи камер видеонаблюдения, коллеги мужчины обнаружили, что Ортис подменял действующее вещество в препаратах для капельниц.

Подозреваемый был арестован, ему грозит пожизненное заключение.

До этого сообщалось, что на Мальте младенцу ампутировали ногу из-за врачебной ошибки. Ребенку устанавливали центральный венозный катетер и случайно повредили артерию, у пациента образовался тромб, из-за обширного повреждения мышц и тканей ребенку ампутировали ногу.

Ранее мужчина травил новорожденную дочь, добавляя антифриз в бутылочки с молоком.