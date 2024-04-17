Стая собак напала на 11-летнюю девочку на Сахалине

Бродячие собаки напали на девочку в Южно-Сахалинске, ребенку прокусили ногу и ягодицы. Об этом сообщается в Telegram-канале «Инцидент Сахалин».

Инцидент произошел на площади Победы 17 апреля, 11-летняя девочка возвращалась домой с тренировки, стая собак начала лаять на проезжавший мимо самокат и набросилась на ребенка.

По словам матери школьницы, девочке прокусили ногу, следы укусов также остались на ягодицах. Пострадавшую доставили в травмпункт, где ей оказали первую медицинскую помощь, ребенку предстоит пройти курс лечения антирабическими препаратами и регулярно делать перевязки.

По данным «АСТВ», факт произошедшего подтвердили в городской администрации, на место нападения обещают направить бригаду отловщиков.

До этого сообщалось, что на Сахалине собака бойцовой породы искусала женщину. Жительница Холмска вышла на прогулку со своей таксой, когда на нее со спины напал пес. Стаффордширский терьер сначала вцепился прохожей в руку, затем укусил ее за ногу. Владелец собаки находился неподалеку, но был настолько пьян, что не сумел отогнать животное. Пострадавшую госпитализировали.

Ранее в Тайшете стая собак едва не растерзала ребенка.