Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Стая собак напала на 11-летнюю девочку на Сахалине

В Южно-Сахалинске стая собак искусала школьницу

close
100%
Depositphotos

Бродячие собаки напали на девочку в Южно-Сахалинске, ребенку прокусили ногу и ягодицы. Об этом сообщается в Telegram-канале «Инцидент Сахалин».

Инцидент произошел на площади Победы 17 апреля, 11-летняя девочка возвращалась домой с тренировки, стая собак начала лаять на проезжавший мимо самокат и набросилась на ребенка.

По словам матери школьницы, девочке прокусили ногу, следы укусов также остались на ягодицах. Пострадавшую доставили в травмпункт, где ей оказали первую медицинскую помощь, ребенку предстоит пройти курс лечения антирабическими препаратами и регулярно делать перевязки.

По данным «АСТВ», факт произошедшего подтвердили в городской администрации, на место нападения обещают направить бригаду отловщиков.

До этого сообщалось, что на Сахалине собака бойцовой породы искусала женщину. Жительница Холмска вышла на прогулку со своей таксой, когда на нее со спины напал пес. Стаффордширский терьер сначала вцепился прохожей в руку, затем укусил ее за ногу. Владелец собаки находился неподалеку, но был настолько пьян, что не сумел отогнать животное. Пострадавшую госпитализировали.

Ранее в Тайшете стая собак едва не растерзала ребенка.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами