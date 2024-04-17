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В Оренбурге задержали подозреваемых в кражах из домов в зоне подтопления

МВД: в Оренбурге задержаны подозреваемые в кражах из домов в зоне подтопления

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Владимир Астапкович/РИА Новости

Официальный представитель МВД России Ирина Волк сообщила в своем Telegram-канале, что в Оренбурге задержали подозреваемых в кражах в домах в зоне подтопления.

«По имеющимся данным, безработные 21-летние жители областного центра в ночное время проникли в два частных дома», — сказано в сообщении.

Отмечается, что они похитили музыкальный центр, саундбар, два телевизора, куртку и роутер. Украденное имущество полицейскими обнаружено по адресу проживания одного из задержанных.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью третьей статьи 158 УК РФ.

Подчеркивается, что в Оренбурге это уже второе уголовное дело, связанное с кражами из домов в зоне паводка.

Утром 17 апреля региональный Гидрометцентр сообщил, что уровень воды в Урале возле Оренбурга за сутки снизился на 34 см и достиг 1109 см. Отмечается, за прошедшую ночь уровень Урала снизился еще на 9 сантиметров. У Татарской Каргалы уровень реки Сакмара достиг отметки в 835 см при неблагоприятном значении в 860 см.

Ранее климатолог назвал общую причину потопа в Дубае и наводнения в Оренбуржье.

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