Украина нашла в ФРГ детей, которых считала вывезенными в РФ

Украина нашла в Германии 161 ребенка, которых считала вывезенными в Россию, заявил на встрече с немецким коллегой руководитель национальной полиции Украины Иван Выговский. Его цитирует «Укринформ».

«Благодаря нашему сотрудничеству с правоохранительными органами ФРГ... установлено местонахождение в Германии 161 украинского ребенка, которые разыскивались как насильственно перемещенные», — заявил Выговский, не уточнив, каким образом несовершеннолетние попали в ФРГ.

10 апреля официальный представитель министерства иностранных дел РФ Мария Захарова прокомментировала грядущую встречу международной коалиции по возвращению украинских детей, отметив, что ее поражает цинизм создателей этого проекта. Она заявила, что социальные службы европейских стран «воруют украинских детей» под различными предлогами.

17 марта 2023 года досудебная палата Международного уголовного суда в Гааге, юрисдикцию которого Москва не признает, выдала ордер на арест президента России Владимира Путина и уполномоченной при президенте РФ по правам ребенка Марии Львовой-Беловой. В суде утверждали, что президент и омбудсмен ответственны за «незаконную депортацию детей» в Россию в период с начала военной операции. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в Кремле считают ничтожным решение МУС об ордере на арест Путина.

Ранее на Украине спрогнозировали потери населения после конфликта.