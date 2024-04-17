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Совфед одобрил инициативу о передаче условно осужденных на их родину

В СФ одобрили проект о передаче условно осужденных в страну происхождения

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Михаил Воскресенский/РИА Новости

Совет Федерации РФ принял законопроект, который предполагает разрешение передачи условно осужденных граждан в страну их происхождения. Об этом сообщает РИА Новости.

Согласно документу, РФ сможет делегировать исполнение наказания другой стране, если соответствующее решение примет суд. Для этого на рассмотрение инстанции нужно будет направить представление ФСИН, заявление осужденного или его представителя, либо обращение со стороны иностранного государства, у которого есть соответствующее соглашение с Россией.

При этом суд будет иметь право отказать заявителю, если совершенное преступником деяние связано с налогами либо с нарушением таможенного законодательства, а также если осужденный не возместил нанесенный ущерб.

Для претворения в жизнь инициативы законодатели предлагают внести соответствующие изменения в Уголовно-процессуальный кодекс.

15 апреля глава Крыма Сергей Аксенов своим указом запретил иностранцам работать в ряде отраслей на территории республики. Запрещается привлекать мигрантов к работе в транспортной сфере, в сельском хозяйстве и на производстве продуктов питания, а также в коммунальном хозяйстве. Аналогичные меры приняли несколько других регионов РФ.

Ранее стало известно, что число иностранных туристов за первый квартал выросло почти в 1,5 раза.

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