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Вода в реке Тобол у Кургана поднялась выше 9 метров

Уровень воды в реке Тобол в районе Кургана превысил девять метров

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Евгений Кузьмин/РИА Новости

Уровень воды в реке Тобол в Кургане превысил девять метров. Об этом свидетельствуют данные онлайн-карты паводка.

По данным на 14:00 (12:00 мск), уровень воды прибавил за два часа 12 см и остановился на отметке 906 см.

Губернатор Курганской области Вадим Шумков в своем Telegram-канале призвал любителей «поснимать быстрый Тобол» не прогуливаться по набережной в Кургане, так как уровень воды в реке поднимается очень быстро.

«Любителям поснимать на телефон быстрый Тобол не надо прогуливаться по дамбе и набережной. Это становится небезопасным», — поделился губернатор.

До этого Шумков также призывал жителей не отсиживаться на крышах во время паводка, так как помощь может не успеть прийти.

Ранее вода затопила половину Старого города Орска.

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