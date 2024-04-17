Дело российских подростков, избивших и ограбивших участника СВО, рассмотрят в суде

В Приморье в Уссурийский районный суд поступило дело несовершеннолетних, которых подозревают в избиении и ограблении участника СВО. Об этом сообщили в пресс-службе судебной системы края.

Инцидент произошел в январе 2024 года. По версии следствия, четверо подростков забрались в квартиру потерпевшего, и, под предлогом мнимого долга, угрожая ему, потребовали деньги, затем забрали у него телефон, семь тысяч рублей и избили. Ограбление подозреваемы снимали на видео, которое впоследствии опубликовали в интернете. Несовершеннолетних будут судить по статье «открытое хищение чужого имущества, совершенное с насилием» УК РФ. Трое фигурантов дела находятся в СИЗО, четвертому избрана мера пресечения в виде домашнего ареста.

В краевом следственном комитете сообщали о том, что после случившегося также было возбуждено дело о халатности по поводу ненадлежащей работы системы профилактики.

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