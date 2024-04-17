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Суд оштрафовал иноагентов Штефанова и Долина

Таганский суд Москвы оштрафовал блогера Штефанова и критика Долина на 30 тыс. руб.

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Владимир Трефилов/РИА «Новости»

Таганский суд Москвы оштрафовал на 30 тысяч рублей блогера Александра Штефанова (признан в РФ иностранным агентом) и кинокритика Антона Долина (признан в РФ СМИ-иноагентом) за то, что они публиковали в интернете материалы без маркировки о принадлежности к иноагентам. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на пресс-службу суда.

«Штефанову назначено наказание в виде административного штрафа в размере 30 тысяч рублей», — сообщил собеседник агентства.

Штраф на такую же сумму получил Долин.

Материалы иноагентов, публикуемые в интернете, должны иметь соответствующую пометку в соответствии с законодательством РФ. Нарушение данной нормы влечет за собой штраф в размере от 30 до 50 тысяч рублей.

Министерство юстиции России внесло Штефанова в реестр иностранных агентов в августе 2023 года, Долина — в октябре 2022 года.

В середине января стало известно, что уехавший за границу Долин избавился от своего последнего бизнеса в России. С помощью ИП кинокритик создавал видео- и аудиоконтент с 2019 года. Бизнес помогал ему организовывать прямые эфиры на радио, а также монтировать ролики.

Ранее сообщалось, что Галкина и Сердючку оштрафовали в Эмиратах.

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