Суд оштрафовал иноагентов Штефанова и Долина

Таганский суд Москвы оштрафовал на 30 тысяч рублей блогера Александра Штефанова (признан в РФ иностранным агентом) и кинокритика Антона Долина (признан в РФ СМИ-иноагентом) за то, что они публиковали в интернете материалы без маркировки о принадлежности к иноагентам. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на пресс-службу суда.

«Штефанову назначено наказание в виде административного штрафа в размере 30 тысяч рублей», — сообщил собеседник агентства.

Штраф на такую же сумму получил Долин.

Материалы иноагентов, публикуемые в интернете, должны иметь соответствующую пометку в соответствии с законодательством РФ. Нарушение данной нормы влечет за собой штраф в размере от 30 до 50 тысяч рублей.

Министерство юстиции России внесло Штефанова в реестр иностранных агентов в августе 2023 года, Долина — в октябре 2022 года.

В середине января стало известно, что уехавший за границу Долин избавился от своего последнего бизнеса в России. С помощью ИП кинокритик создавал видео- и аудиоконтент с 2019 года. Бизнес помогал ему организовывать прямые эфиры на радио, а также монтировать ролики.

Ранее сообщалось, что Галкина и Сердючку оштрафовали в Эмиратах.