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На Крымском мосту перекрыли движение автомобилей

Инфоцентр: на Крымском мосту временно приостановили движение автотранспорта

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Константин Михальчевский/РИА Новости

Движение автотранспорта по Крымскому мосту было временно приостановлено. Об этом сообщает Telegram-канал инфоцентра о ситуации на автоподходах к мосту.

«Движение автотранспорта по Крымскому мосту временно перекрыто. Находящихся на мосту и в зоне досмотра просим сохранять спокойствие и следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности», — уточнили в сообщении.

Накануне Telegram-каналы писали, что произошли взрывы в небе над аэродромом в крымском Джанкое. Но официального подтверждения этой информации не было.

По предварительным данным, в районе аэродрома начался пожар.

14 апреля на Украине в очередной раз пригрозили разрушить Крымский мост. По мнению экспертов, для удара по инфраструктурному объекту Украина может использовать от 20 до 40 ракет Storm Shadow, а для подрыва опор привлечь беспилотные катера.

Накануне президент Украины Владимир Зеленский анонсировал планы о разрушении Крымского моста, чтобы набить себе цену на Западе, а также показать, что украинская армия еще сильна. Такое мнение высказал сенатор от Крыма Сергей Цеков.

Ранее в Минобороны рассказали, чем завершится контрнаступление ВСУ.

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