Самолет вернулся в аэропорт вылета из-за надписи, оставленной на зеркале в туалете

Рейс авиакомпании United Airlines из Чикаго в Вашингтон был сорван из-за угрозы, оставленной неизвестным в туалете самолета. Об этом сообщает ABC Chicago.

В тот момент борту Airbus A320 находился 131 пассажир и пять членов экипажа. По словам представителей авиакомпании, подозрительное послание было обнаружено на зеркале в одном из туалетов.

Угрозу назвали «неправдоподобной», однако экипаж самолета, направлявшегося в Вашингтонский национальный аэропорт имени Рональда Рейгана, принял решение сменить курс и вернуться в аэропорт вылета.

Воздушное судно, приземлившееся в чикагском аэропорту О'Хара, прочесали сотрудники службы безопасности. Информации о найденных на борту подозрительных предметах не поступало.

«Мы подбираем другой самолет, чтобы доставить наших клиентов в пункт назначения», — заявили в United Airlines.

Ранее в Нидерландах самолет вернулся обратно из-за тухлой рыбы на борту.