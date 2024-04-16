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Самолет вернулся в аэропорт вылета из-за надписи, оставленной на зеркале в туалете

Рейс американской авиакомпании был сорван из-за послания, оставленного в туалете

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Depositphotos

Рейс авиакомпании United Airlines из Чикаго в Вашингтон был сорван из-за угрозы, оставленной неизвестным в туалете самолета. Об этом сообщает ABC Chicago.

В тот момент борту Airbus A320 находился 131 пассажир и пять членов экипажа. По словам представителей авиакомпании, подозрительное послание было обнаружено на зеркале в одном из туалетов.

Угрозу назвали «неправдоподобной», однако экипаж самолета, направлявшегося в Вашингтонский национальный аэропорт имени Рональда Рейгана, принял решение сменить курс и вернуться в аэропорт вылета.

Воздушное судно, приземлившееся в чикагском аэропорту О'Хара, прочесали сотрудники службы безопасности. Информации о найденных на борту подозрительных предметах не поступало.

«Мы подбираем другой самолет, чтобы доставить наших клиентов в пункт назначения», — заявили в United Airlines.

Ранее в Нидерландах самолет вернулся обратно из-за тухлой рыбы на борту.

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