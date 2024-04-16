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Оператор «Рустави-2» пострадал при разгоне митинга в Тбилиси

Оператор телеканала «Рустави-2» пострадал при разгоне протестующих в Тбилиси

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«Газета.Ru»

Оператор грузинского телеканала «Рустави-2» получил травму в ходе разгона митинга против законопроекта об иностранных агентах у стен парламента в Тбилиси. Об этом сообщает ТАСС.

По предварительным данным, оператор надышался слезоточивым газом. Он находится в машине скорой помощи. Ему оказывается помощь.

До этого сообщалось, что спецназ МВД Грузии начал разгонять участников акции у входа в парламент, полицейские также применили слезоточивый газ.

16 апреля люди собрались у служебного входа в парламент Грузии, где рассматривался проект закона об иностранных агентах.

Председатель Европейского совета Шарль Мишель назвал закон об иностранных агентах Грузии несовместимым с планами республики по вхождению в ЕС.

Отмечается, что голосование по законопроекту об иноагентах в Грузии перенесено на 17 апреля.

Ранее оппозиционеры в Грузии пообещали устроить «самую кровавую ночь века».

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