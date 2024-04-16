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Россиянина арестовали за торговлю кокаином на Пхукете

В Таиланде россиянина арестовали по подозрению в торговле кокаином

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Reuters

В Таиланде 39-летнего россиянина арестовали по подозрению в торговле наркотиками. Об этом сообщает The Phuket News.

По информации издания, инцидент произошел на острове Пхукет. Россиянина Дениса Федина задержали на улице Чао Фа Ист в районе Вичит и доставили в полицейский участок.

Сообщается, что мужчине предъявили обвинение в продаже кокаина без разрешения. Прочие подробности произошедшего не уточняются.

До этого в Таиланде 33-летнего россиянина задержали в провинции Сураттани за управление баром без соответствующей лицензии. Отмечается, что мужчина находился в стране по туристической визе и признался в отсутствии необходимых документов.

Еще двух граждан России задержали в курортной провинции Пхукет по подозрению в незаконной работе гидами. Закон страны запрещает иностранцам работать гидами-экскурсоводами.

Ранее россияне, едва не попавшие в тайскую тюрьму из-за ошибки в документах, подали иск к МВД.

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