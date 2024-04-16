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В России хотят разрешить арендовать электросамокаты только по паспорту

Депутат Федяев предложил разрешать аренду электросамокатов только по паспорту

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Антон Денисов/РИА Новости

Кикшеринговые компании в России должны ввести верификацию пользователя с паспортом или водительскими правами, чтобы электросамокатами не могли пользоваться несовершеннолетние подростки. С таким предложением выступил первый зампред Комитета Госдумы по транспорту, руководитель рабочей группы по СИМ Павел Федяев, передает «Парламентская газета».

«Это же основная причина раздражения пешеходов — подростки на электросамокатах! Мы знаем, что прокатные сервисы работают над тем, чтобы пользователи до 18 лет не имели доступа к СИМ, поддерживаем их на этом пути и очень ждем конкретных результатов», — сказал депутат.

По мнению Федяева, в будущем в стране нужно разработать единое требование к возрасту пользователей СИМ.

14 апреля спикер Государственной думы РФ Вячеслав Володин заявил, что компании, предоставляющие гражданам услуги проката электросамокатов, должны нести ответственность за нарушение правил дорожного движения (ПДД) наряду со своими клиентами. Парламентарий отметил, что недавно в стране открылся сезон проката электросамокатов. На этом фоне в нижнюю палату парламента начали поступать многочисленные жалобы на людей, совершающих опасные маневры на дорогах и тротуарах.

Ранее сообщалось, что с 1 мая в Петербурге начнут ловить нарушителей ПДД на электросамокатах.

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