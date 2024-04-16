Грумер рассказала, к каким проблемам приведет плохой уход за шерстью питомцев весной

Неправильный уход за шерстью собак и кошек после зимы может спровоцировать дерматологические заболевания. Об этом «Москве 24» рассказала ветеринарный врач государственной ветклиники Вешняки, грумер Екатерина Ведерникова.

Эксперт уточнила, что весной у животных начинается сезонная линька, поэтому важно помочь им сменить шерсть. Специалист также добавила, что помощь грумера особенно необходима для питомцев с длинной или густой шерстью.

«Можно сказать, что период линьки животные «перебаливают»: выпадающая шерсть причиняет зуд и дискомфорт. Поэтому следует чаще и тщательнее вычесывать своих четвероногих друзей. К тому же за зиму в шерсти накапливаются грязь и реагенты. От воздействия этих факторов волос истончается, сечется, ломается, шубка питомца выглядит тускло», — отметила ветврач.

По ее словам, в грязной шерсти питомцев также могут находиться паразиты. Кроме того, это может спровоцировать себорейный дерматит, выпадение волос, поражение стафилококковой инфекцией или грибком рода малассезия и не только.

«Если вы заметили у питомца перхоть, шелушение, расчесывание участков кожи, выпадение волос, услуг грумера будет уже недостаточно – потребуется лечение», — уточнила Ведерникова.

Американские ученые-зоологи из Университета Пердью в штате Индиана до этого выяснили, почему у домашних кошек есть характерные залысины перед ушами. Согласно новой теории, истончение шерстяного покрова перед ушами у мелких кошек помогает им улавливать ультразвуковые сигналы грызунов, на которых те охотятся.

Ранее грумеры спасли собаку, которая носила на себе 8 кг спутанной шерсти.