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Уровень воды в реке у Томска упал ниже опасной отметки

В Томске уровень воды в Томи у Речного вокзала упал за ночь ниже опасной отметки

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Shutterstock/sunakri

Уровень воды в реке Томь в районе Лагерного сада в Томске за ночь уменьшился на 20 см и за сутки на 33 см, а в районе Речного вокзала снизился на 15 см за ночь и на 18 см за сутки. Об этом пишет ТАСС.

При этом в деревне Козюлино под Томском за сутки уровень воды поднялся на 14 см, достигнув отметки 970 см, что приближается к опасной отметке, сообщили в пресс-службе регионального управления МЧС.

В СНТ «Левобережье» в Томске за двое суток по крышу затопило около 800 домов, рассказала «Газете.Ru» местная жительница Ирина. Она отметила, что после ледовзрывных работ на реке глыбы льда вместе с водой движутся прямо во дворы.

В воскресенье, 14 апреля, мэр Томска Дмитрий Махиня сообщил об эвакуации жителей СНТ «Левобережье».

Также в Тюменской области объявили эвакуацию в восьми поселениях в связи с паводком. Власти ждут исторического максимума подъема уровня воды в реках, заявил губернатор Александр Моор.

В районе села Ошурково на реке Селенга в Бурятии запланированы взрывные работы для разрушения ледяного затора, который способствует подтоплением.

Ранее в Госдуме призвали вернуть деньги россиянам, построившим дамбу под Оренбургом.

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