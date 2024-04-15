Американский солдат открыл огонь по мигрантам во время конфликта между ними на границе

Американский солдат ранил мигранта во время поножовщины на границе возле Эль-Пасо в Техасе. О росте насилия в этом районе пишет New York Post.

После бунта на одном из техасских контрольно-пропускных пунктов, произошедшего несколько недель назад, нелегалы стали более дерзкими и наглыми, отметил инсайдер. Власти направили в Эль-Пасо сотни военнослужащих, вдоль границы теперь установлены дополнительные проволочные заграждения, чтобы предотвратить незаконное пересечение границы. Обвинения в беспорядках предъявлены 214 мигрантам, еще девять человек обвиняются в тяжких преступлениях в связи с тем происшествием.

Тем не менее 14 апреля на берегу реки Рио-Гранд в окрестностях Эль-Пасо произошел новый инцидент. В ходе поножовщины двое мигрантов получили травмы, не угрожающие их жизни. В предполагаемого зачинщика конфликта попал американский солдат, открывший огонь по людям, а район был впоследствии оцеплен полицейскими. Военные конфисковали у скопившихся на границе мигрантов ножи и дубинки. Раненный военным мужчина бежал вглубь Мексики, о состоянии его здоровья данных не поступало.

Ранее около 220 человек, вооруженных камнями, пытались взять штурмом польско-белорусскую границу.