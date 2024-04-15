Пострадавшие от паводков регионы призвали готовиться к летним пожарам

Масштабный паводок может привести к сухому и жаркому лету, вследствие чего пострадавшим регионам следует быть готовыми к лесным и торфяным пожарам. Такое мнение выразил научный сотрудник Пущинского научного центра биологических исследований РАН, специалист по глобальным экологическим катастрофам Алексей Карнаухов в эфире радиостанции «Говорит Москва».

По словам Карнаухова, при быстром таянии снега и быстром паводке в почву впитывается мало воды: она уходит в реки, моря и океаны. Из-за этого земля пересыхает и при определенных условиях — таких как блокирующий антициклон — лето в пострадавших регионах может стать сверхжарким, как было, например, 2010 году. В этом случае лесные и торфяные пожары весьма вероятны.

Специалист рекомендует привести в порядок противопожарные просеки в лесах, вырубать сухостой, заниматься обводнением пересыхающих торфяников. Делать это необходимо уже в ближайшей перспективе, как только позволят условия.

К настоящему времени в результате паводка в 33 регионах России подтоплено свыше 15,8 тыс. домов почти 28 тыс. приусадебных участков, 111 мостов и 84 автомобильные дороги. Самая сложная ситуация сложилась в Приволжском и Уральском федеральных округах.

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