Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Пострадавшие от паводков регионы призвали готовиться к летним пожарам

Эксперт Карнаухов: после паводков в регионах возможны лесные и торфяные пожары

close
100%
Илья Питалев/РИА «Новости»

Масштабный паводок может привести к сухому и жаркому лету, вследствие чего пострадавшим регионам следует быть готовыми к лесным и торфяным пожарам. Такое мнение выразил научный сотрудник Пущинского научного центра биологических исследований РАН, специалист по глобальным экологическим катастрофам Алексей Карнаухов в эфире радиостанции «Говорит Москва».

По словам Карнаухова, при быстром таянии снега и быстром паводке в почву впитывается мало воды: она уходит в реки, моря и океаны. Из-за этого земля пересыхает и при определенных условиях — таких как блокирующий антициклон — лето в пострадавших регионах может стать сверхжарким, как было, например, 2010 году. В этом случае лесные и торфяные пожары весьма вероятны.

Специалист рекомендует привести в порядок противопожарные просеки в лесах, вырубать сухостой, заниматься обводнением пересыхающих торфяников. Делать это необходимо уже в ближайшей перспективе, как только позволят условия.

К настоящему времени в результате паводка в 33 регионах России подтоплено свыше 15,8 тыс. домов почти 28 тыс. приусадебных участков, 111 мостов и 84 автомобильные дороги. Самая сложная ситуация сложилась в Приволжском и Уральском федеральных округах.

Ранее курганский губернатор призвал земляков не ругаться со спасателями.

Все новости на тему:
Потоп в Оренбуржье
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами