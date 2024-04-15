В ряде районов Рязани затряслись стекла от грохота

Неизвестная причина привела к мощному грохоту над Рязанью. Об этом пишет Ya62.ru.

По словам жителей ряда районов города, от грохота у них задрожали стекла в домах. Причина произошедшего неизвестна.

До этого ростовские власти заявили, что звук взрыва в регионе не связан с работой ПВО.

16 февраля издание «161.Ru» сообщило о звуках взрыва в Ростове-на-Дону. Местные жители рассказали, что грохот был слышен в разных районах города, а также в соседних городах: в Шахтах, Азове, Батайске и Волгодонске. Из-за громкого звука в домах задрожали окна, сами здания также трясло. На видео из Ростова-на-Дону слышно звуки мощного грохота и автомобильные сигнализации.

В августе 2023 года жители Ростова-на-Дону также слышали звуки взрыва. Губернатор Ростовской области Василий Голубев, комментируя эти сообщения в своем Telegram-канале, заявил, что громкие звуки, которые были слышны в разных частях города и его окрестностях, связаны с переходом самолета на сверхзвук. Об этом его проинформировали военные. Он также просил сохранять спокойствие.

Ранее мэрия Рязани подняла упавшую от ветра остановку и сообщила об этом в соцсетях.