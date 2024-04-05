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В Рязани чиновники отчитались в соцсетях о поднятой после сильного ветра остановке

Мэрия Рязани подняла упавшую от ветра остановку и сообщила об этом в соцсетях

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Администрация города Рязани/VK

Жители Рязани возмутились сообщением, в котором местные чиновники рассказали о поднятой после сильного ветра остановке общественного транспорта. Пост появился сегодня на официальной странице городской администрации во «ВКонтакте».

Накануне порывы ветра повалили плохо закрепленную конструкцию на землю. Кроме того, из-за разгула стихии у павильона оторвались металлические стены. О сломанной остановке у завода «Технониколь» в соцсетях сообщил местный житель, его пост вскоре был принят в работу дирекцией благоустройства города.

«Оторванные ветром стены павильона коммунальщики установили на место, отремонтировали и закрепили покрепче», — подвели итоги работы в рязанской мэрии.

Однако некоторые горожане посчитали действия чиновников недостаточными. В комментариях они пожаловались на грязь и мусор, а также плачевное состояние остановок по всему городу и попросили заменить их на более прочные.

«Гордость-то какая, выпишите себе премию, что подняли остановку. Наверное не задумывались, чтобы закрепить [ее] в асфальт», — написал один из местных жителей.

Ранее чиновники из Нижегородской области украли ель у пенсионера-инвалида для украшения города.

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