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Жители ростовского ЖК хотят засудить соседа, который завел в квартире свинью

В Ростове-на-Дону жители ЖК подают в суд на соседа, ставшего владельцем свиньи

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Телеграм-канал Don Mash

В Ростове-на-Дону мужчина держит свинью в квартире и гуляет с ней по территории ЖК. Об этом пишет Telegram-канал Don Mash.

Житель ЖК «Красный Аксай» завел мини-пига еще прошлой осенью. По крайней мере, именно тогда его соседей стали беспокоить визги и неприятные запахи. Испугавшиеся жильцы попросили узнать, что происходит в квартире молодого человека, и отправили туда охранников комплекса. Им хозяин свиньи пообещал, что приучит питомца к лотку, но этого не произошло.

Соседи мужчины уже обращались в городскую администрацию, Россельхознадзор, Росприроднадзор, Минсельхоз и госжилинспекцию. Однако ни в одной из инстанций им помочь не смогли, чиновники не увидели нарушений в условиях содержания животного.

«Оказалось, что человек живет в нашем многоквартирном жилом комплексе и выгуливает ее на территории. Мое возмущение связано с тем, что, во-первых, он не убирает этот навоз. Второе, я считаю достаточно опасным животным свинью, непредсказуемым. Мне немножко теперь боязно гулять, если может из-за угла выйти свинья», — призналась одна из жительниц дома, ставшая свидетельницей прогулок животного.

Соседка владельца свиньи, которую раздражают запахи, уже планирует обращаться в суд. Сам заводчик грозящее ему судебное разбирательство не комментировал.

Ранее жителя Кемеровской области обвинили в хулиганстве за попытку завести лошадь в квартиру.

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