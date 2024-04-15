Мужчина с ножом напал на священника в Австралии

Мужчина с ножом напал на священника и нескольких прихожан во время проповеди в пригороде Сиднея. Об этом сообщает Reuters.

Нападавший подошел к священнику в церкви Христа Святого Пастыря, когда тот читал проповедь у алтаря, и начал наносить ему удары ножом. На помощь священнику сразу же бросились прихожане.

Местные СМИ сообщают, что всего пострадали четыре человека. Священника доставили в больницу с ножевыми ранениями. Позже в полиции сообщили, что нападавшего арестовывали.

13 апреля в Сиднее неизвестный мужчина с ножом напал на посетителей сиднейского торгового центра Westfield Bondi Junction.

11 апреля в Кургане неизвестный мужчина напал на подростка на городской набережной.

Похожий случай произошел в Липецке — там мужчина напал на подростка с ножом на улице, после того как последний поспорил с его женой. Юноша получил серьезные травмы, которые врачи квалифицировали как тяжкий вред здоровью. Нападавший признался в содеянном и выплатил потерпевшему компенсацию.

Ранее на Урале толпа молодых людей напала на подростка с собакой.