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Уровень воды в реке Тобол у Кургана поднялся до 673 см

Администрация: уровень воды в Тоболе у Кургана поднялся за шесть часов на 42 см

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Евгений Кузьмин/РИА Новости

Уровень воды в реке Тобол у Кургана поднялся за 6 часов на 42 см, достигнув 673 см по информации на 15 апреля на 14:00 (12:00 мск). Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на горадминистрацию.

По информации курганского гидрометеоцентра, неблагоприятные явления наступают при отметке 700 см, опасные явления – при 850 см.

15 апреля власти Кургана призвали жителей СНТ района Малое Чаусово эвакуироваться. Вода уже перешла через мост в районе Малое Чаусово.

Превышение уровнем воды опасных отметок и затопление прибрежных территорий в Кургане прогнозируется с 15 по 18 апреля.

14 апреля курганский губернатор Вадим Шумков заявлял, что часть местных жителей отказываются эвакуироваться из подтопляемой зоны.

До этого жителей Курганской области предупредили об ускорении течения в реке Тобол. Чтобы сдержать приближающуюся волну, в регионе дополнительно укрепили шесть дамб и возвели с нуля еще одну.

Ранее жителей Омской области предупредили о новой волне паводка.

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