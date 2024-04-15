Уровень воды в Тоболе поднялся на 15 см за 2 часа

Уровень воды в реке Тобол у Кургана поднялся за два часа на 15 см и достиг 646 см. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу городской администрации.

По данным мэрии Кургана, такого уровня Тобол достиг 15 апреля в 10:00 часов (08:00 мск).

14 апреля курганский губернатор Вадим Шумков написал в своем Telegram-канале, что часть местных жителей отказываются эвакуироваться из подтопляемой зоны.

Он выехал на несколько участков дамбы, в микрорайоны и СНТ в зоне подтопления. Шумков рассказал, что эвакогруппы ходят от дома к дому, но некоторые жители до сих пор не верят, что оставаться в подтопляемой зоне опасно, и отказываются выезжать.

Жителей Курганской области также предупредили об ускорении течения в реке Тобол. Чтобы сдержать приближающуюся волну, в регионе дополнительно укрепили шесть дамб и возвели с нуля еще одну.

Ранее Песков прокомментировал поведение губернатора Паслера на встрече с жителями затопленного Орска.