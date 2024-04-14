Стало известно, сколько человек эвакуировано из Оренбуржья из-за паводков

Из жилых домов и с приусадебных участков на частично затопленных территориях в Оренбургской области были эвакуированы более 16,5 тысячи человек . Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на региональное правительство.

«С подтопленных домовладений и приусадебных участков всего эвакуировано 16 547 человек, в том числе 4648 детей», — сообщили в правительстве.

Там добавили, что из этого числа 1094 человека, включая 221 ребенка, размещены в 35 пунктах временного размещения (ПВР).

До этого губернатор региона Денис Паслер заявил, что пик паводка в административном центре Илекского района Оренбургской области ожидается с 17 по 19 апреля.

До этого администрация Илекского района сообщила, что рядом с расположенными здесь населенными пунктами начал подниматься уровень воды в реке Урал и ее притоках. В частности, по состоянию на 18:00 по местному времени (16:00 мск) уровень воды около села Подстепки вырос на 10 см по сравнению с предыдущим значением. На этом фоне власти призвали жителей начать эвакуацию.

Ранее в Оренбурге впервые с начала весеннего паводка зафиксировали снижение уровня воды.