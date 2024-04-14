В Кургане заявили, что уровень воды в реке Тобол поднялся выше пяти метров

Уровень воды в реке Тобол у Кургана поднялся до 547 см. Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на горадминистрацию.

По данным администрации, на 16:00 (14:00 мск) уровень воды в реке Тобол у Кургана составил 547 см.

До этого губернатор Курганской области Вадим Шумков сообщал, что очень сложная ситуация с подъемом воды в реке Тобол прогнозируется в ночь на 15 апреля. Также он сообщал, что в случае повышения уровня воды может затопить центр Кургана.

Чтобы сдержать приближающуюся волну, в регионе дополнительно укрепили шесть дамб и возвели с нуля еще одну.

14 апреля в Курганской области паводок смыл мост, сейчас вода несет его к столице региона, создавая риск затора.

Ранее «Газета.Ru» опубликовала фото-репортаж, как Оренбург принимает волну паводка из Орска.