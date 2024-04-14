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Эндокринолог перечислила основные продукты для здорового питания

Врач Абахина назвала овощи и белковые продукты основной для здорового питания

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Shutterstock

В рацион здорового питания обязательно должны входить овощи, белковые и молочные продукты. Об этом рассказала эндокринолог-диетолог Дарья Абахина, пишет РИА Новости.

«Обратимся к международным рекомендациям. Можно выделить пять основных групп продуктов, составляющих базовый рацион. Первая — овощи и фрукты, в эту группу входят также ягоды и зелень», — сказала врач.

Вторая группа продуктов — крахмалосодержащие, как макароны, крупы, хлеб, картофель, батат и другие. Это основной источник углеводов, продукты также насыщены кальцием и витаминами группы B.

Также крайне важно, чтобы в рационе были белковые продукты: курица, рыба, морепродукты, мясо, яйца. Они содержат цинк, витамины группы В, а также источники растительного белка.

Необходимо также регулярно употреблять молочные продукты — молоко, сыр, кисломолочные продукты. Они являются важнейшим источником кальция.

До этого ученые проанализировали данные 1656 мужчин и женщин в возрасте от 42 до 50 лет из городских и сельских регионов Южной Кореи. Они выяснили, что меньший уровень стресса отмечается у людей, которые придерживаются средиземноморской диеты.

Ранее выяснилось, что японская диета предотвращает уменьшение объема мозга у женщин.

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