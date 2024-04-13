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В Тюменской области мужчина пытался похитить мальчика и затащить его в кусты

В Тюменской области отец задержал мужчину, который пытался похитить ребенка

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Телеграм-канал «ЧП Тюмень»

В Поселке Боровский Тюменской области местные жители задержали мужчину, который пытался затащить ребенка в кусты. Об этом сообщается в Telegram-канале «ЧП Тюмень».

Инцидент произошел во дворах жилых домов в поселке Боровский, по словам местных жителей, неизвестный мужчина увел ребенка с детской площадки. Злоумышленник пытался затащить 10-летнего мальчика в кусты.

Действия мужчины заметили прохожие, незнакомца схватил отец пострадавшего ребенка, он вызвал на место происшествия скорую помощь и полицию, подозреваемый задержан. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

В Архангельске житель Чувашии пытался затащить незнакомую девушку к себе в квартиру. Мужчина подошел на улице к 22-летней девушке, пожаловался, что у него сильно болит спина и попросил ее помочь донести пакет с продуктами, в лифте он напал на россиянку, девушку спас участковый уполномоченный, который услышал ее крики о помощи.

Ранее в Якутии неизвестный на автомобиле пытался похитить ребенка из детского центра.

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