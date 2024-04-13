В Тюменской области мужчина пытался похитить мальчика и затащить его в кусты

В Поселке Боровский Тюменской области местные жители задержали мужчину, который пытался затащить ребенка в кусты. Об этом сообщается в Telegram-канале «ЧП Тюмень».

Инцидент произошел во дворах жилых домов в поселке Боровский, по словам местных жителей, неизвестный мужчина увел ребенка с детской площадки. Злоумышленник пытался затащить 10-летнего мальчика в кусты.

Действия мужчины заметили прохожие, незнакомца схватил отец пострадавшего ребенка, он вызвал на место происшествия скорую помощь и полицию, подозреваемый задержан. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

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