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Врач рассказала, можно ли отравиться недожаренным шашлыком

Врач Писарева: отравление мясом не зависит от степени его прожарки

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Кирилл Каллиников/РИА «Новости»

Отравиться недожаренным шашлыком можно, но это скорее зависит не от степени прожарки, а от качество самого мяса. Об этом в беседе с Pravda.Ru заявила диетолог Ирина Писарева. В качестве примера она привела блюдо тартар, которое состоит из сырого мяса.

«Во-первых, когда вы приобретаете мясо, оно должно быть качественным. То есть не покупать на стихийных рынках. Всегда проверять сертификаты и, конечно, на запах, на цвет ориентироваться. Здесь главное — качество», — подчеркнула специалист.

Маринад она посоветовала делать самостоятельно, особенно если шашлык будут есть дети. Что касается прожарки, если мясо подается на стол ребенку, оно должно быть доведено до полной готовности, заключила диетолог.

Доцент кафедры экономической теории Финансового университета при правительстве РФ Дмитрий Морковкин до этого сообщил, что стоимость набора для приготовления шашлыка в 2024 году выросла на 10-25%.

Он привел официальные данные Росстата, согласно которым, наибольший рост цен в феврале 2024 (по сравнению с аналогичным периодом 2023 года) произошел на курятину — на 23,7%, или на 73 рубля, и свинину — на 15,4%, или на 90 рублей.

Ранее россиянам рассказали, в каких случаях шашлык опасен для здоровья.

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