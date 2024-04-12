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В Приморье для задержания пьяного водителя полицейские открыли стрельбу по иномарке

В Приморье полицейские открыли стрельбу по колесам, чтобы задержать водителя

Сотрудникам ДПС Приморья пришлось открыть стрельбу по машине из-за поведения водителя. Об этом сообщает «МВД Медиа».

Инцидент произошел в городе Большой Камень. По версии правоохранителей, мужчина за рулем иномарки существенно превысил скорость. Сотрудники МВД попытались остановить его, но россиянин проигнорировал требования.

Инспекторы отправились за мужчиной и выстрелили один раз в воздух, но водитель не обратил внимание на ситуацию. После этого правоохранители открыли стрельбу по колесам. Несмотря на спущенную шину, россиянин продолжал движение.

«Лишь когда автомобиль оказался в тупике в районе дома № 16 на улице Маслакова, водитель, остановив транспортное средство, выбежал из салона и попытался скрыться, но был задержан», – сообщили в МВД.

Во время задержания мужчина сопротивлялся, он находился в состоянии алкогольного опьянения. Известно, что из-за такой езды его до этого лишили прав.

Суд отправил мужчину под арест на 10 суток. Его машину поместили на стоянку временного содержания.

Ранее в Брянске россиянин без прав пытался сбежать от полиции и протаранил девять автомобилей.

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