Силуанов заявил о немедленном выделении средств на восстановление затопленных регионов

Деньги на восстановление пострадавших от наводнения регионов будут немедленно выделены, в бюджете есть для этого средства. Об этом заявил министр финансов России Антон Силуанов на совещании с президентом РФ Владимиром Путиным по ситуации с половодьем, сообщает ТАСС.

«Расчеты готовятся, деньги будут незамедлительно выделены, ресурсы в резервном фонде есть», – подчеркнул Силуанов.

11 апреля глава Оренбургской области Денис Паслер заявил, что предварительный ущерб от последствий паводка в его регионе превысил 40 млрд рублей.

До этого в Орске Оренбургской области на территориях, где отступил паводок, начали работать комиссии по оценке ущерба после подтоплений. Мэр Орска Василий Козупица сказал, что ущерб после наводнения в Орске будет возмещаться по рыночной цене квадратного метра.

Президент России Владимир Путин заявил, что ежедневно общается с главами пострадавших от весенних паводков регионов.

Ранее власти Тюменской области не исключили прорыва дамб из-за подъема воды.